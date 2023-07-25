Manisa'da Jandarma Operasyonunda Bin 15 Kök Kenevir ve 725 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 15 kök kenevir bitkisi ve 725 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 15 kök kenevir bitkisi ve 725 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; H.T. ve R.Ö. isimli şahısların ormanlık arazide kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda; bin 15 kök kenevir bitkisi, 725 gram kubar esrar, ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. - MANİSA