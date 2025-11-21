Manisa'da Jandarma Operasyonu: 112 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Salihli'de jandarma ekipleri, sahte içki üretimi yapılan bir evde düzenledikleri operasyonda 112 litre sahte içki ve damıtma düzeneği ele geçirdi. H.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 112 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine H.T'ye ait ikamete operasyon düzenlendi.
Aramalarda 112 litre sahte içki, damıtma düzeneği, krom kazan, yaklaşık 2 metre uzunluğunda krom boru, tüp ocağı ve tüp ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.