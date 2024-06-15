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Manisa'da Jandarma KADES Uygulamasını Tanıttı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı. İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde stant açtı. Ekipler, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Broşürler dağıtan ekipler, çocuklara çocuk dergisi, balon ve şapka hediye etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Ekipler, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Broşürler dağıtan ekipler, çocuklara çocuk dergisi, balon ve şapka hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Alışveriş Jandarma Salihli Manisa Çocuk KADES Kadın Güncel Haberler

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