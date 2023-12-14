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Manisa'da JAK Timi, Sarp Kayalıkta Mahsur Kalan Dağcıyı Kurtardı

14 Aralık 2023 17:14 Güncelleme: 17:16 Abone Ol

Manisa'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Spil Dağı'ndaki Sarıkayalar mevkisinde sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtarma tatbikatı yaptı. Mahsur kalan dağcı, JAK timi tarafından halatla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat, dron ile de görüntülendi.