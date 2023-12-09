Manisa'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışması sonucu, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışması sonucu Kemer Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 6 zanlı kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı, bir iş makinası ve tıra el konuldu.