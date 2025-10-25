Manisa'da İşçi Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 16 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kaza sonucu bir işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 16 işçi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
G.A. idaresindeki 45 ASZ 079 plakalı işçi servis midibüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde, F.Y'nin kullandığı 45 YK 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, servis midibüsünde bulunan 16 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel