Manisa'da iş yeri önünde silahlı saldırı: 1 ölü
Manisa'nın Soma ilçesinde çiçekçi işleten İsmail Y., iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Yaralanan İsmail Y. hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli A.S. ise polislerce gözaltına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Nihat Danışman Mahallesi'nde çiçekçi işleten İsmail Y. iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan İsmail Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Y. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli A.S. polislerce gözaltına alındı.