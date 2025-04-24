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Manisa'da İnşaatta Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'da İnşaatta Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi, hastanede tedavi altına alındı. Olay, dış cephe çalışması sırasında meydana geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın inşaatında çalışan Sinan A, dış cephe çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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