Manisa'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaatın 3. katından düştüğü öne sürülen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir Şeyh Sinan Mahallesi İbrahim Ethem Kızmaz Sokak üzerinde bulunan M.P.'ye ait inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Ahmet Kurt (65), sabah 08.00 sıralarında 3. kattan düştü. İşe gelen arkadaşları tarafından inşaatın önünde yatar halde bulunan Ahmet Kurt'un, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA