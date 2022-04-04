İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Özden O. (50) idaresindeki inşaat işçilerini taşıyan 35 HCY 52 plakalı kamyonet, Manisa-Saruhanlı kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında park halindeki 45 C 5497 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonetteki 9 işçi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Öte yandan kamyonetteki işçilerin İzmir'den Akhisar'daki inşaata gittikleri öğrenildi.