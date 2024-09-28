Manisa'da İmamın Başına Tabureyle Saldırı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Mustafa K. (35) camide namaz kıldıran imama arkadan yaklaşıp, plastik tabureyle başına 3 defa vurdu. O anlar caminin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenirken, camidekiler namazı bozup Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri vantilatör ve tabureyle kovaladı.

Olay, geçen 16 Eylül'de Alaşehir Tokuçzade Camii'nde meydana geldi. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K., başına plastik tabureyle 3 kez vurdu. Bunun üzerine İmam Yüksel, namazı bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı. O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, eşkalini belirlediği Mustafa K.'yi yakaladı. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa),