Manisa'da İlk Kez Örtü Altı Erkenci Üzüm Yetiştirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üretici Mustafa Otuk, ilk kez örtü altı Arra 30 türü sofralık üzüm yetiştirdi. Geçen yıl yaşadığı sorunları bu yıl çözen Otuk, üzümlerinin olgunlaştığını ve ilk ürünlerini tanıdıklarına ikram edeceğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez örtü altı erkenci üzüm yetiştirildi. Geçtiğimiz yıl 330 bin TL maliyetle kurduğu serada erkenci üzüm yetiştirmeye başlayan üretici Mustafa Otuk, üzümlerinin 2 Mayıs itibariyle olgunlaştığını ve ilk ürünlerini pazara sürmek yerine tanıdıklarına ikram edeceğini söyledi.

Sarıgöllü genç üzüm üreticisi Mustafa Otuk (43), ilçede ilk kez örtü altı Arra 30 türü sofralık üzümü yetiştirdi. Üzümlerin 25 Mayıs'ta olgunlaştığı öğrenildi.

Üç dönümlük sera altında geçen yıl 300 bin TL harcama yaparak Arra 30 türü sofralık üzüm yetiştirmeye başlayan ancak geçen yıl yeterli ısıtma yapamadığı için üzümlerin aşırı soğukla dan zarar gördüğünü anlatan Mustafa Otuk, "Geçen yıl bir hata yaptım. Bu yıl 30 bin TL daha harcama ile seranın içerisinde kalorifer ile ısıtma sistemi kurdum. Üzümlerim olmaya başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile örtü altı üzümlerini yetiştirdim" dedi.

Bu yılki üzümler ikram

Örtü altı Arra 30 türü erkence sofralık üzüm yetiştiren Mustafa Otuk, "Bu yıl üzümlerimi piyasaya satmayacağım. Eşe dosta ve yakınlarıma ikram etmeye başladım. Gelecek yıl inşallah piyasada olacak. Serada üzüm çok güzel oluyor. Ürün kalitesinden ve verimden oldukça memnunum" diye konuştu. - MANİSA