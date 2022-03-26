Manisa'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden kan bağışı - Haberler

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Manisa'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden kan bağışı

AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Manisa'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden kan bağışı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Manisa Kanım Sana Feda" projesi kapsamında Hükümet Konağı bahçesine kurulan çadırlarda milli eğitim müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyası kapsamında 325 ünite kan toplandı.

Etkinlik kapsamında şehitler ve merhum hayırseverler için mevlit okundu, helva dağıtıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kan Bağışı, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haberler

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