Manisa'da İlaçsız ve Susuz Kuru Fasulye Hasadı Başladı

MANİSA yüksek rakımlı yaylalarda zirai ilaç kullanmadan ve susuz olarak üretilen kuru fasulyede hasat başladı.

Demirci'de 800 dekar arazide üretimi yapılan kuru fasulyede eylül ayı itibariyle harman hasadına başlandı. Bardakçı Mahallesi başta olmak üzere Mahmutlar, Söğütçük, Çanakçı mahalleleri ile birlikte 18 mahallede kuru fasulye üretimi yapılıyor. İlçede en çok kuru fasulye üretimi yılda 25 bin ton ile Bardakçı Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.Tarladan traktör römorklarına konulan fasulye başakları mahallenin harmanına getirilerek güneşte kurutulmak üzere seriliyor. 3 ila 5 gün harmanda serili kalan fasulyeler, daha sonra geleneksel usul olan çomak ile çırpma, traktör ile ezme yapılırken, patoz makinesi ile başaklarından ayrılıyor.Tozundan ve küspesinden arındırılması için rüzgarda yelleme yapılırken, el eleği de ile eleme yapılarak temizleniyor. 1300 rakımda üretilen Demirci Fasulyesi kolay pişmesi ve lezzeti ile de Türkiye'de ki birçok il tarafından tercih ediliyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, "İlçemizde 18 kırsal mahallede kuru fasulye üretimi yapılmaktadır. 800 dekar arazide üretimi yapılan kuru fasulyede yılda 80 ton üretim kapasitemiz mevcut. Kuru fasulyenin yanı sıra ilçemizde 460 dekar arazide 345 ton taze fasulye üretimi de yapılmaktadır "dedi.

'HER GEÇEN YIL ÜRETİM SAHAMIZ BÜYÜYOR'

Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın ise "Rekolte düşüklüğümüz yok. Kuru fasulyemiz hiç sulanmadan çeşni türü ile üretiyoruz. Buradan Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz dikime haziran ayı ortasına kadar yapıyoruz. Fasulye çapası yapılıyor arada. Hasadımız eylül ayında başlıyor. Fasulyesini toplayan harmana getirip seriyor. Yaklaşık 1 hafta serilip kuruduktan sonra kimisi çomakla, kimisi traktörle üzerinden geçiyor. İmkanı olanda patozdan geçiriyor. Kuru fasulyemiz şu an kilosu 120 ile 150 lira arasında satılıyor. Taze fasulyemiz ise kalitesine göre kilosu 80 lira ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Fasulyemiz, kısa sürede pişmesi ve çeşnisi nedeniyle çok tercih ediliyor. Mahallemizde 2 bin 500 dönüm arazide üretiliyor. Her geçen yılda üretim sahamız büyüyor "dedi.

'İLAÇ KULLANMIYORUZ, SUSUZ ÜRETİM YAPIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden üretici İdris Bayram ise "Fasulyemizi ayırıp samanlarını da hayvanlarımıza yem olarak kullanıyoruz. Hiçbir şeyi zayiat olmaması için dikkat ediyoruz. Fasulyelerimiz İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. İlk önce tarlalarımızı nadasa çekiyoruz. Sonraki yıl fasulyemizi ekiyor, Ağustos ayında hasada başlıyoruz. Bardakçı'nın fasulyesini yiyen tavuk etini tercih etmez. Üretimde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyor ve sulamada yapmıyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: İpek KALAY / DEMİRCİ (Manisa),