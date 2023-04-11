Manisa'da 'İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi' tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası'nın işbirliğinde hayata geçirilen ve Manisa'da da uygulanacak, "İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi" paydaşlarına tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası'nın işbirliğinde hayata geçirilen ve Manisa'da da uygulanacak, "İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi" paydaşlarına tanıtıldı.

Yunusemre Millet Çarşısında gerçekleşen toplantıya Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara ve paydaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Banu Behram Kuran, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Projenin, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da uygulanacağını aktaran Kuran, projeyle 5 ildeki riskli binaların hak sahiplerine dayanıklı konutlar için uygun maliyetli finansmana erişimin sağlanması, sismik ve iklime dayanıklı kentsel altyapı ve hizmetlere erişimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kuran, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin, Türkiye'de kentsel dönüşümün ertelenmeden ele alınması gereken en önemli ve acil konu olduğunu gösterdiği belirterek, vatandaşlarla el ele vererek kentleri afetlere dirençli hale getirmenin en önemli vazifeleri olduğunu ifade etti.

Arasında Manisa'nın da bulunduğu 5 ilde projeyi en kısa sürede hayata geçireceklerini vurgulayan Kuran, Dünya Bankası kredisi aracılığıyla yürütülecek projede 5 ildeki riskli yapıların deprem ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı yapılara dönüştürülerek sağlıklı, güvenilir ve yaşanabilir şehirlerin oluşturulacağını vurguladı.

Kuran, projeye çeşitli kriterlerle seçilen İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da yaklaşık 10 bin konutluk bir kentsel dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.