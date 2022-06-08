Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler

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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sart Mahallesi Kavşağı'nda 4 Haziran'da meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı halde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Caner Günenç (19) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil Göksu (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil, Sart Kavşağı'nda Murat B. (36) idaresindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobille çarpışmış, 35 AKY 177 plakalı otomobildeki yolcu Mert Kılıç (17) kaza yerinde, sürücü Nesil Göksu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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