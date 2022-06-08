Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sart Mahallesi Kavşağı'nda 4 Haziran'da meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı halde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Caner Günenç (19) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil Göksu (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil, Sart Kavşağı'nda Murat B. (36) idaresindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobille çarpışmış, 35 AKY 177 plakalı otomobildeki yolcu Mert Kılıç (17) kaza yerinde, sürücü Nesil Göksu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. AA / Kamil Altıparmak - Güncel Salihli Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.