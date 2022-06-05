Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil, Sart Işıklı Kavşağı'nda Murat B. (36) idaresindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobille çarpıştı. Mert K. (17) kaza yerinde, sürücü Nesil G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü ile M.G. (19), C.G. (19), Y.K. (58) ve E.B'nin (26) hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazanın, Salihli Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Nesil G'nin otomobiliyle arkadaşlarını Mersindere Mahallesi'ndeki evlerine götürdüğü sırada meydana geldiği öğrenildi. AA / Ahmet Bayram - Güncel Ahmetli Salihli Manisa Güncel Haberler

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