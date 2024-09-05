Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 45 ATL 946 plakalı otomobil ile 34 RC 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 45 ATL 946 plakalı otomobil ile 34 RC 770 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu cezaevi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 8 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.