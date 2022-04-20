Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Y'nin (28) kullandığı 34 BJJ 353 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Soma ilçe geçişi Yırca Mahallesi yakınlarında Ş.O. (41) idaresindeki 34 TR 8236 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Otomobil, Manisa, İzmir, Soma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title