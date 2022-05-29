Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2) - Haberler

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Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yiğen - Güncel
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Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi için, Kula'ya bağlı Konurca Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi için, Kula'ya bağlı Konurca Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Konurcu Yayla Mahalle Camii'nde kılınan cenazı namazına, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Konurca Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada ağır yaralanan 48 F 3119 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Öztürk (31), Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

EHLİYETSİZ GENÇ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bu arada kazaya sebep olan ve yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 16 yaşındaki H.Y., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kula Adliyesi'nde sevk edilen H.Y. tutuklandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel

Hisarcık Ankara Manisa Kula Güncel Haberler

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