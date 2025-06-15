Manisa'da İki Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınların çıkış nedenleri henüz bilinmiyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Soğukdere mevkisinde de orman yangını çıktı

Öte yandan Soğukdere mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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