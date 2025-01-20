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Manisa'da İki Kuzen Boğuldu, Aile İkinci Kez Evlat Acısı Yaşadı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, içi su dolu çukurda boğulan 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya'nın ailesinin, 15 yıl önce 2 yaşındaki kızlarını menenjit nedeniyle kaybettikleri ortaya çıktı. İki kuzen bisikletle gezintiye çıktıklarında, su dolu çukurda boğuldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukurda kuzeni Kadir Kaya (13) ile boğulan Yusuf Eyüp Kaya'nın (12) ailesinin ikinci kez evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 15 yıl önce 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkisinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti. Caberburhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri bugün Alaşehir'de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Manisa'da İki Kuzen Boğuldu, Aile İkinci Kez Evlat Acısı Yaşadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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