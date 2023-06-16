Manisa'da Huzur Operasyonu: 40 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan huzur operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 5 bin 191 şahıs sorgulanırken 40 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramalarında 54 gram esrar, 64 adet sentetik hap, 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.