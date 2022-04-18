Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü - Haberler

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Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı, yolcu öldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı, yolcu öldü.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir-Salihli yolu kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Yaşara A.(50) sevk ve idaresindeki 20 H 9262 plakalı hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Tuncay Koca (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

(Behzat Akcan/ İHA)

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

Hurda yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı, yolcu öldü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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