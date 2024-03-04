Manisa'da horoz dövüştürdükleri belirlenen 51 kişiye 327 bin 675 lira ceza
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 51 kişiye, 327 bin 675 lira ceza kesildi. Dövüştürülen 20 horoz ise Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 51 kişiye, 327 bin 675 lira ceza kesildi.
Alaşehir'de, Y.K. adlı kişinin iş yerinde horoz dövüşü yaptırıldığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, horoz dövüştürdükleri tespit edilen 51 kişiye 327 bin 675 lira ceza uyguladı.
Dövüştürülen 20 horoz Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.