Manisa'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir, Salihli ilçeleri ile Denizli'de iş yeri ve evlere dadanan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir, Salihli ilçeleri ile Denizli'de iş yeri ve evlere dadanan hırsızlık şüphelisi Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir, Salihli ilçeleri ile Denizli'de toplamda 3 iş yerinden hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı, 2 açıktan hırsızlık ile 2 konut dokunulmazlığı suçlarından aranan firari şüpheli H.Ş., Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli H.Ş., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan şüphelinin üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA