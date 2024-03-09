Manisa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. İki şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit eden polis, T.T. (36), G.G. (41) ve İ.Y.G'yi (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve G.G. tutuklandı, İ.Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.