Manisa'da Havuz Kazısında Toprak Kaydı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma soruşturma başlattı.

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası'nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
