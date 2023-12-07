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Manisa'da hastane önünde çıkan kavgada jandarma şüpheliyi etkisiz hale getirdi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hastanenin acil servisi önünde çıkan kavgada belindeki tabancayı çıkaran şüpheliye jandarma müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli polise teslim edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hastanenin acil servisi önündeki kavgada belindeki tabancayı çıkaran şüpheliye jandarma müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada kavganın taraflarından A.K.'nin belindeki tabancayı çıkardığını fark eden hastanede görevli jandarma müdahalede bulundu. Şüphelinin elinden tabancayı alan jandarma, olası bir saldırıyı önledi.

Şüpheli A.K. polise teslim edildi.

Acil servisteki kavga ve jandarmanın tabancasını çıkaran şüpheliye müdahalesini hastanenin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi Devlet Hastanesi Yunusemre Jandarma Manisa Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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