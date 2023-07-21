Manisa'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İ.K. ve R.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Alaşehir ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 62 ay 30 gün hapis cezası bulunan İ.K. ve "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edildi. - MANİSA