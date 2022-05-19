Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

İzzet Ekmekçi'nin (40) kullandığı 45 AB 751 plakalı özel halk otobüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kenesarı'ya (70) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından Kenesarı'yı özel bir hastaneye kaldırdı.

Otobüs sürücüsü Ekmekçi, gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Avrupa Birliği, Halk Otobüsü, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title