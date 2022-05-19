Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler

Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
İzzet Ekmekçi'nin (40) kullandığı 45 AB 751 plakalı özel halk otobüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kenesarı'ya (70) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından Kenesarı'yı özel bir hastaneye kaldırdı.
Otobüs sürücüsü Ekmekçi, gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel