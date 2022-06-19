Halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. 75.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan M.Y. (22) ile R.E (20), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.