Manisa'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında, "nitelikli yağma ve hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.Ş'yi (49) Şehzadeler ilçesinde yakaladı. Hükümlü T.Ş. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler

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