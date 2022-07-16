Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kadir B'nin kullandığı 45 UT 009 plakalı otomobil ile Davut A. idaresindeki 07 RPB 61 plakalı hafif ticari araç Selimşahlar Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Kadir B. ve hafif ticari araçtaki yolcu Halil Öz ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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