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Manisa'da hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan traktörün römorkuna çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.H. (36) yönetimindeki 16 AGL 408 plakalı hafif ticari araç, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Mahallesi mevkisinde, önünde seyir halinde olan Ü.T'nin (40) kullandığı 35 YAP 36 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle römork devrildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile araçtaki İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23), N.H. (46) ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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