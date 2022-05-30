Manisa'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu - Haberler

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Manisa'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu.

Yarhasanlar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Gülşen Kocaoğlu'ndan (58) haber alamayan bir yakını durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın merdiveni ile balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

İtfaiye Manisa Gülşen Eylül Güncel Haberler

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