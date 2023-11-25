Manisa'da Güven Huzur Uygulaması: 3 Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Alaşehir Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden toplamda 44 ekip ve 126 personelin katılımıyla "Alaşehir Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. Bin 287 şahsın sorgulandığı uygulamada 3 aranan şahıs yakalandı, 394 araç denetlendi, 35 araç sürücüsüne 105 bin 234 TL para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi. Ayrıca 22 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edilirken, 1 iş yerinde ruhsat dışı kons çalıştırmaktan, 2 iş yerine kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten, 2 iş yerine 5 şahsın kimlik bildirimi ve sigorta girişi bulunmadığından tutanak tanzim edildi. Denetlemelerde ekiplerce 2 bin 80 adet makaron, 59 adet sigara paketi, 8,83 gram esrar maddesi, 6 adet sentetik ecza, 2 adet bıçak ele geçirildi. Öte yandan uygulamada toplam 8 şahsa çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. - MANİSA