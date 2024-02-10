Manisa'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iş yerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada 199 gümrük kaçağı puro, 170 cinsel içerikli ürün, 22 bin 500 sigara sarma kağıdı ve 13 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler H.Ü'yü gözaltına aldı.