Manisa'da gölette 67 yaşındaki kadının cesedi bulundu - Haberler

Manisa'da gölette 67 yaşındaki kadının cesedi bulundu Manisa'nın Gördes ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu. Manisa'nın Gördes ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu. Efendili Mahallesi yakınındaki hayvan içme suyu göletinin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden kadının Emine Paydaş (67) olduğunu belirledi. Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Jandarma Manisa Güncel Haberler

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