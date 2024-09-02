Manisa'da Gök Gürültülü Sağanak Üzümlere Zarar Verdi

Manisa'da dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak, sergideki üzümlerde zarara yol açtı.

Dün akşam il genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açarken sergi alanlarındaki üzümlerde de hasara neden oldu.

Saruhanlı ilçesinde sergideki üzümü yağışa yakalanan üreticiler, toprağın da ıslanması nedeniyle çürüme riski taşıyan üzümünü kurtarmanın çaresini arıyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, yağışın, ilçenin tüm alanlarında etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yağış neticesinde üzüm sergilerinde hasar oluştu. Üzüm tam kuruma dönemine geldiğinde ıslandığını gördük. Şu anda sergilerinde kullanılan örtülerin altı çamur içinde. Bu çamurun bir şekilde giderilmesi lazım. Üzümün yerinin oynatılması lazım. Ama şu an gördüğümüz sergilerde hareket edecek yer olmadığı için bu şekilde bırakılacak. Üzümün altına bir makara sistemi geçirip üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yoksa üzüm çürümeye döner."

Okur, çiftçinin zararı konusunda yetkililerden destek istedi.

Üzüm üreticisi Sabri Özçelik ise 40 yıldır ilçede çiftçilik yaptığını ancak böyle bir yağış görmediğini dile getirerek, "Gerçekten de büyük afetler gördük ama böylesini hiç görmedik. Akşam saatlerinde başlayan yağmur bizi mağdur etti. Zemin yaş olduğu sürece üzümün kuruması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kemiklidere Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Akdeniz de yağış nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.