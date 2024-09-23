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Manisa'da Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasının atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki Erdal Gürbüz hayatını kaybetti.

Manisa'da bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden bir plastik fabrikasının atık su altyapı için yürütülen kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.

???????Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

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