Haberler

Manisa'da Göçük: 2 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde su biriktirme havuzu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 çiftçi yaşamını yitirdi. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde su biriktirme havuzu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin öldüğü belirlendi.

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası mevkisinde tarlaları için sulama havuzu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan 2 çiftçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Amca çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.