Manisa'da Göçük: 2 Çiftçi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde su biriktirme havuzu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 çiftçi yaşamını yitirdi. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde su biriktirme havuzu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin öldüğü belirlendi.
İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası mevkisinde tarlaları için sulama havuzu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan 2 çiftçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Amca çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel