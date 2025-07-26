Manisa'da Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın etkili olduğu yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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