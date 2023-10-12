Manisa'da Gerçekleştirilen Güven Huzur Uygulamalarında 15 Şahıs Yakalandı

Manisa'da her akşam gerçekleştirilen 'Manisa güven huzur' uygulamaları kapsamında yapılan denetimlerde 15 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, binlerce kişi ve araç sorgulandı, cezalar uygulandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'da her akşam gerçekleştirilmeye başlanan 'Manisa güven huzur' uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 15 şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 11 Ekim'de 16.00-18.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 133 ekip 539 personelin katılımıyla yapılan 'Manisa Güven Huzur Uygulamasında', 4 bin 643 şahsın sorgulandığı ve 15 aranan şahsın yakalandığı öğrenildi. Uygulamalarda bin 904 aracın denetlendiği, 192 araç sürücüsüne toplam 330 bin 584 TL para cezası uygulandığı ve 10 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

Yapılan uygulamalarda 82 motosikletin denetlendiği, 17 motosiklet sürücüsüne 36 bin 648 TL para cezası uygulandığı ve 2 motosikletin trafikten men edildiği kaydedildi.

Yapılan uygulamalarda ayrıca, 118 okul çevresinin, 240 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin, 85 park ve bahçenin, 37 metruk bina ve çevresinin, 4 otogar ve tren garının kontrol edildiği ve uygulamalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 4 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı belirtildi. - MANİSA