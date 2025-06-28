Manisa'da Genç Kızlar Arasında Kavga Kamerada
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavgada, arkadaşları ve çevredekiler müdahale ederek olayı sonlandırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 2 genç kız arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 2 genç kız, kısa sürede kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçını tutarak uzun süre kalan genç kızları, yanlarındaki kız arkadaşları ayıramadı. Yoldan geçenlerin müdahale edip ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesi sonucu iki genç kızın kavgası sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel