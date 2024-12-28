Manisa'da Gelinlik Mağazasında Yangın Çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gelinlik mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

Mimar Sinan Bulvarı'ndaki bir gelinlik mağazasının bodrum katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların sardığı mağazanın üst katında 2 kadın çalışan mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, mağazanın bodrum katındaki duvarları kırarak alevlere su ve köpük sıktı.

Merdiven yardımıyla mağazanın üst katına ulaşan ekipler, burada mahsur kalan 2 kadın çalışanı kurtardı.

Ekipler, yangını iş yerinin tamamına yayılmadan söndürdü.