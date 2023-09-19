Manisa'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Manisa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile şehit aileleri ve gazi dernekleri temsilcileri Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım yaptı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa 1. Komando Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.