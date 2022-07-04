Freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde freni boşalıp yoldan çıkan tıra müdahale eden sürücü yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde freni boşalıp yoldan çıkan tıra müdahale eden sürücü yaralandı. Uncubozköy Mahallesi'ndeki Orman işletme Müdürlüğüne ait şantiye alanında park halinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 45 AGD 374 plakalı orman yangınlarında iş makinalarını taşıyan tırın freni boşaldı. Aracın hareket ettiğini gören sürücü A.K. (52) tırı durdurmak isterken kapının çarpması sonucu yaralandı. Tır yoldan çıkarken, A.K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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