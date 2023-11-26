- Manisa'da fırtına ve kar yağışı etkili oluyor Manisa il genelinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Manisa'da fırtına ve kar yağışı etkili oluyor

- Manisa'da fırtına ve kar yağışı etkili oluyor

MANİSA - Manisa il genelinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Manisa ve ilçelerinde sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı etkili oluyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrilirken, Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Taşlıkahve Mevkiinde yaklaşık 10 metrelik servi ağacı da fırtınanın şiddetiyle karayoluna devrildi. Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda ise etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasına neden oldu.