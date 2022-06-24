Manisa'da firari hükümlü yakalandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.G'yi (30) Muradiye Mahallesi'nde yakaladı. İ.G, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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